Похороны писателя Сергея Багрова прошли в Вологде 4 июля

04.07.2022 [Культура]

Похороны писателя Сергея Багрова прошли в Вологде 4 июля. Он скончался 1 июля в возрасте 86 лет.

Сергей Петрович Багров – автор более 20 книг, среди которых воспоминания о поэте Николае Рубцове. Он родился 8 января 1936 года в Тотьме. Окончил Тотемский лесотехнический техникум, где учился вместе с Рубцовым. Позже закончил филологический факультет Пермского Государственного университета. Уехал в юные годы из дома, сменил множество профессий. Печатался в вологодских газетах.

Свою первую книгу «Колесом дорога» он издал в 1975 году в Вологде. Главные герои его произведений – жители деревень и городов Вологодской области. Также Багров известен как автор литературных миниатюр, исторических книг для детей.

В память о годах дружбы с поэтом Николаем Рубцовым в 2005 году Багров выпустил книгу воспоминаний «Россия. Родина. Рубцов», а в 2006 году — книгу «Рассказы о Николае Рубцове».

В 2007 году он стал лауреатом Всероссийской литературной премии имени Рубцова «Звезда полей». В 2008 году за творческую деятельность в литературе ему присвоено звание члена-корреспондента Петровской академии наук и искусств.

Последнее издание замечательной книги «Россия. Родина. Рубцов» вышло в апреле 2022 года при поддержке администрации района и Тотемского музейного объединения. 

Сергей Багров похоронен на Козицынском кладбище под Вологдой.
 

Тэги: писатель, смерть

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