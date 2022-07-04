В Вологодской области проанализируют проблему с водоснабжением в районах

В некоторых районах области жители с начал лета столкнулись с проблемами водоснабжения.

По данным карты риска ЦУРа летом прошлого года от жителей отдельных районов Вологодской области поступило более 700 обращений из-за перебоев с водоснабжением. В этом проблема сохраняется. Уже поступило 210 подобных сообщений. Проблема актуальна в Белозерском, Череповецком, Сокольском, Сямженском, Нюксенском районах. Губернатор Вологодской области связал это с тем, что летом городские жители уезжают на дачи, и население малых населенных пунктов увеличивается порой вдвое. Воды просто не хватает.

«Каждое лето в районах области значительно увеличивается приток дачников. Миграционные процессы нарастают с каждым годом, особенно в жаркое лето, В селе Сизьма перебои с водоснабжением наблюдались в течение трех недель, В Белозерске из-за увеличения населения, водоснабжение было остановлено в ночные часы для пополнения резервуаров водой из озера. Такие факты фиксируем каждый год», — сказал Олег Кувшинников.

Он поручил профильным ведомствам разобраться в ситуации, органам местного самоуправления провести анализ работы систем водоснабжения в муниципалитетах с учетом миграции населения в летний период, а также выявить и устранить проблемы снижения давления в водопроводной сети в летний период. При необходимости, муниципалитетам надо будет поставить водонапорные башни и пробурить дополнительные скважины для воды.