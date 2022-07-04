100-летний юбилей отметит библиотека на Добролюбова в Вологде

100-летний юбилей отметит в этом году библиотека №1 города Вологды.

За сто лет своего существования библиотека несколько раз переезжала. Сейчас она находится по адресу: Вологда, Добролюбова, 31.

В преддверии юбилея библиотека приглашает горожан принять участие в акции «Сто книг для библиотеки».

– Мы приглашаем всех, кто хочет, чтобы в городе было больше настоящих интеллектуалов и потрясающих собеседников, и просто любит делать добрые дела, пожертвовать библиотеке издания в хорошем состоянии, – обращаются к вологжанам сотрудники библиотеки.

Помимо этого, они предлагают всем желающим принять участие в Открытом городском конкурсе поздравлений «С днем рождения, Библиотека!»

Работы будут приниматься до 25 сентября в двух номинациях:

Видеопоздравление (танец, песня, стихотворение, проза, литературно-музыкальный номер, мини-сценка и пр.) Поздравительная открытка (рисунок).

Количество работ от одного участника – не более одной в каждой из номинаций.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку, которая размещена по ссылке и отправить ее в сообщения группы городской библиотеки №1, а творческую работу можно разместить на стене группы с хэштегом #СДнемРожденияБиблиотека или предоставить на электронных носителях лично в отделы обслуживания библиотеки по адресу: г. Вологда, Добролюбова, 31.

Итоги конкурса будут подведены 30 сентября. Победителей ждут дипломы и призы, а всех участников – сертификаты.