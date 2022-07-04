Лекция «Деревянные дома: вчера, сегодня, завтра» пройдет в Вологде 6 июля. Прочтет ее экскурсовод и организатор фестиваля «Том Сойер Фест Вологда» Екатерина Хоботова.

– Искусствовед Георгий Лукомский писал: «На зеленой лужайке, окруженной маленькими убогими серыми домиками и развесистыми деревьями, стоит белый кубический храмик». Многие считают «серые домики» визитной карточкой Вологды. А кто-то любя называет их – деревяшки. Какие секреты хранят деревянные дома? Какую роль они играют в культуре города? Как жить в деревянном доме и начать делать свой город краше? Об этом вы сможете узнать из лекции, – сообщают организаторы.

Предварительная запись по ссылке.

Расписание мероприятия: 6 июля с 18:30 работа кофейни и музыка. Начало лекции в 19:00 в областной библиотеке по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, 3-й этаж.

Возрастные ограничения: (12+).