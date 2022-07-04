В Череповце мужчина поцарапал несколько автомобилей разбитой бутылкой

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 37-летнего местного жителя, который умышленно повредил несколько машин на автомобильной парковке на улице Первомайской.

«Мужчина повредил стекло у иномарки и разбитой бутылкой поцарапал еще несколько автомобилей. Череповчанин находился в невменяемом состоянии», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у задержанного состояние наркотического опьянения. В госпитализации он не нуждался, и его передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.