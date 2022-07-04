Требуются волонтеры на восстановление дома Токаревых в Тотьме

04.07.2022 [Культура]

Волонтерский лагерь «Дело в людях», который пройдет в Тотьме с 15 по 29 июля объявил донабор участников.

В рамках лагеря добровольцы будут приводить в порядок исторический дом Токаревых с сохранившимися историческими печами, фурнитурой, лепниной. Участники лагеря будут очищать фасады от старой краски, красить фасады, а также примут участие в разработке концепции будущей музейной экспозиции и выставочных залов в помещениях дома.

– Участники лагеря также могут быть точечно вовлечены и в другие практики: экспедиционная деятельность на территории Тотемского и нескольких соседних районов Вологодской области (сбор и обработка этнографического материала), проектах экологического характера: «Труба зовёт-3», «Эко, глянь-ко!» и других, – поясняют организаторы лагеря.

Помимо участия в работах волонтеры смогут посетить экскурсии по Тотьме, окрестностям, а также посетить музеи Тотемского музейного объединения. Помимо этого, будет организован выезд в село Никольское – на духовную родину поэта Николая Рубцова. Волонтеры также примут участие в мероприятиях фестиваля традиционной тотемской кухни «Морошка».

Организаторы оплатят трансфер «Вологда-Тотьма-Вологда», проживание в гостиницах Тотьмы (номера с хорошим ремонтом, с удобствами на этаже), трехразовое питание в кафе города, кофе-брейки и экскурсии.
Заявки на участие, составленные в свободной форме, можно отправить Светлане Немировой
 

Тэги: деревянные дома, волонтеры, реставрация

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