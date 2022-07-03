В Вологде троих детей изъяли из семьи из-за жестокого обращения со стороны матери

03.07.2022 [Общество]

В Вологде троих детей изъяли из семьи из-за жесткого обращения со стороны 29-летней матери.

О том, что из квартиры подозреваемой слышны крики и плач полицейским заявила соседка. Выяснилось, что мать периодически, находясь в состоянии опьянения, агрессивно относилась к детям: наносила телесные повреждения и за плохое поведение выставляла на лестничную площадку.

«Ранее на учете в органах внутренних дел подозреваемая не состояла. Со слов подозреваемой, из-за разлада в семье она начала срываться на детях», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Девятилетнего, семилетнего и двухлетнего ребёнка отправили в специализированные учреждения. По факту неисполнения родительских обязанностей возбуждено уголовное дело. Вологжанке грозит до трёх лет лишения свободы. Решается вопрос о лишении или ограничении родительских прав.

Тэги: дети, родительские права, жестокость

ТОП НЕДЕЛИ

Лесники заявляют об апокалиптической ситуации в своей отрасли
В Вологде задержан подозреваемый в поджоге дебаркадера
Жители Сокола выбрали название для первых в России деревянных многоэтажек
Сергей Воропанов заявил о гибели еще одного вологжанина на территории Украины
«Мы как будто полностью обнулены»: беженец из Мариуполя рассказал, как оказался в Вологде
Сергей Буторин из Грязовецкого района погиб в ходе военной спецоперации
После небольшого похолодания на Вологодчине усилится жара
В Великом Устюге жители оплатили штраф, который получил ветеран Афганской войны за то, что не поддержал спецоперацию
В Вологодском районе погиб тракторист при выполнении сельхозработ
Росгвардия ищет кандидатов для участия в спецоперации на территории Украины

Похожие новости

В Верховажье задержали мужчину, который совершал развратные действия в отношении двоих детей

Мужчина заключен под стражу

968
0

Череповецким школьникам не полюбились тефтели в соусе, которые подают в столовой

Зато по душе пришлись сосиски и котлеты

914
0

Творческие занятия для детей пройдут в рамках фестиваля «БурмагинФест» в Вологде 26 июня

Пока родители слушают лекции, дети от 2 до 12 лет смогут позаниматься с педагогами

980
0

Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Сокольском районе

Столкнулись «Лада Гранта» и «Шкода Кодиак»

1762
0

МегаФон научит российских школьников противостоять кибербуллингу

Обучающую платформу «Цифровое доверие» протестирует общество «Знание»

614
0

В Вологде осудили директора спортивно-развлекательного центра, в котором травмировались дети

Женщине назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно

1381
0

В Соколе оператора батута, пустившего на аттракцион четырёхлетнюю девочку, оштрафовали на 50 тысяч рублей

Скатившись с горки, ребёнок сломал руку

960
0

В Череповецком районе из-за детской шалости произошёл пожар в деревянном доме

Трое детей и один взрослый, находившиеся внутри, сами вышли на улицу до прибытия пожарных

867
0

Более 20 детей из ЛНР и ДНР получают образование в детских садах и школах Вологды

Дошкольники из этих республик могут бесплатно посещать детский сад

858
0

Эксперты МегаФон выяснили для чего дети чаще всего используют телефон

Дети не любят разговаривать по телефону и в шесть раз активнее смотрят видео, чем играют в игры

679
0

Подросток из Вологды получил награду от министра МВД за то, что поймал вора

24 апреля прошлого года подросток помог полиции раскрыть преступление

1056
0

В Череповце с перекрытий Октябрьского моста сняли 13-летнего мальчика

На место выезжали все экстренные службы

956
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Тарногском районе сгорел цех деревообработки
В Вологде троих детей изъяли из семьи из-за жестокого обращения со стороны матери
В Вытегорском районе погиб мотоциклист
Чиновница из Чагодощенского района оказалась фигурантом уголовного дела за превышение полномочий
В Шекснинском районе сгорел дом культуры, отремонтированный в прошлом году
В Череповце в областной больнице пожилая женщина устроила пожар
Деревянную Успенскую церковь в селе Нелазское Череповецкого района отреставрируют за два с половиной года
 
22.06.2022 [Общество]

Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»

3766
0
02.07.2022 [БлогоVO]

Прощай, история?

272
0
01.07.2022 [Обзор Прессы]

Белозерскую башню Кирилло-Белозерского монастыря открыли для туристов

361
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика