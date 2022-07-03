В Вологде троих детей изъяли из семьи из-за жестокого обращения со стороны матери

В Вологде троих детей изъяли из семьи из-за жесткого обращения со стороны 29-летней матери.

О том, что из квартиры подозреваемой слышны крики и плач полицейским заявила соседка. Выяснилось, что мать периодически, находясь в состоянии опьянения, агрессивно относилась к детям: наносила телесные повреждения и за плохое поведение выставляла на лестничную площадку.

«Ранее на учете в органах внутренних дел подозреваемая не состояла. Со слов подозреваемой, из-за разлада в семье она начала срываться на детях», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Девятилетнего, семилетнего и двухлетнего ребёнка отправили в специализированные учреждения. По факту неисполнения родительских обязанностей возбуждено уголовное дело. Вологжанке грозит до трёх лет лишения свободы. Решается вопрос о лишении или ограничении родительских прав.