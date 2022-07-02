В Шекснинском районе сгорел дом культуры, отремонтированный в прошлом году

1 июля произошел пожар в Больше-Ивановском сельском Доме культуры в деревне Покровское Шекснинского района.

На месте работали пожарные расчеты из ПЧ-63 (Чебсара), ПСЧ-16, ПЧ-62 и автомобиль из войсковой части Вологды-20. Сообщает районная газета «Звезда».

В результате пожара полностью уничтожена крыша здания, огнем повреждены внутренняя и внешняя отделки здания, окна, имущество, находившееся в клубе. Площадь ДК — 160 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются.

Дом Культуры был капитально отремонтирован в прошлом году. Также ы этом году была отремонтирована библиотека. Стоимость капитального ремонта составляла 1 миллион 979 тысяч рублей.