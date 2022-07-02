В Череповце в областной больнице пожилая женщина устроила пожар

Пожилая женщина в Череповецкой областной больнице устроила пожар. Она подожгла постельные принадлежности, которые ей выдали в палате.

Сигнал о возгорании в областной больнице поступил около 22 часов. Персонал и пациенты были экстренно эвакуированы из отделения, самостоятельно покинув здание.

Прибывшие на место пожарные увидели горящий матрац и постельное белье. Тут же находилась 70-летняя женщина. Она получила ожоги конечностей и тела.

Впоследствии выяснилось, что пенсионерка и устроила пожар. С какой целью неизвестно. Сейчас в этом будут разбираться правоохранительные органы, - сообщает пресс-служба регионального УМЧС.