В Череповце в областной больнице пожилая женщина устроила пожар

02.07.2022 [Происшествия]

Пожилая женщина в Череповецкой областной больнице устроила пожар. Она подожгла постельные принадлежности, которые ей выдали в палате.

Сигнал о возгорании в областной больнице поступил около 22 часов. Персонал и пациенты были экстренно эвакуированы из отделения, самостоятельно покинув здание.

Прибывшие на место пожарные увидели горящий матрац и постельное белье. Тут же находилась 70-летняя женщина. Она получила ожоги конечностей и тела. 

Впоследствии выяснилось, что пенсионерка и устроила пожар. С какой целью неизвестно. Сейчас в этом будут разбираться правоохранительные органы, - сообщает пресс-служба регионального УМЧС. 

Тэги: пожар

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