Деревянную Успенскую церковь в селе Нелазское Череповецкого района отреставрируют за два с половиной года

02.07.2022 [Общество]

Администрация Череповецкого района заявила о том, работы по реставрации Успенской церкви в селе Нелазское будут закончены за 2,5 года. На эти работы из федерального бюджета выделено 67 миллионов рублей. Подрядчиком стала Поморская плотницкая школа из Архангельска.

По словам руководителя районной администрации Романа Маслова, в церкви планируется усилить фундамент, обустроить крыльцо, перебрать стены галереи, воссоздать лестницы и кресты, а также провести отделочные работы. 

Церковь Успения построена в селе Нелазское примерно в 1694 году. За свою историю храм несколько раз обновляли, но первоначальный вид сруба, неба и портала был сохранен. Документация на реставрацию объекта была оформлена еще три года назад. Два года вопрос выделения средств согласовывался с Минкультом.

Тэги: реставрация храма, реставрация

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