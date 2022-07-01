Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» опубликовал планы на предсезонную подготовку

01.07.2022 [Спорт]

Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» опубликовал планы на предсезонную подготовку.

Команда выйдет из отпуска 12 июля и проведет углубленное медицинское обследование. Затем намечены два учебно-тренировочных сбора, в Череповце с 15 по 24 июля и в Минске с 25 июля по 8 августа.

В столице Беларуси подопечные Андрея Разина проведут товарищеский матч против подмосковного «Витязя».

Так же в планах у «Северстали» принять участие в двух предсезонных турнирах. В Уфе на «Кубок Республики Башкортостан» 10 - 13 августа и в Петербурге «Турнир им. Г. Н. Пучкова» с 23 по 28 августа.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.

Тэги: хоккей

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