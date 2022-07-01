Отреставрированный мотоцикл «Урал» 1985 года выпуска выставили в ГИБДД Череповца

Отреставрированный мотоцикл «Урал» с коляской, выпушенный в 1985 году, выставили в качестве арт-объекта в холле здания ГИБДД Череповца на Промышленной, 2.

– Теперь посетители смогут оценить, на какой технике работали инспекторы в СССР, – сообщает сайт мэрии города Череповца. – В 1993 году «Урал» выкупил один из сотрудников.

– Мы отреставрировали мотоцикл, покрасили, восстановили надписи, вернули спецснаряжение: красные фары, сигнализацию, громкоговоритель. Я служил в ГАИ 30 лет, ездил и на таком мотоцикле. В 80-е было почетно ездить на мотоцикле: все носили шинели, а мотоциклистам выдавали кожаные куртки и брюки, хромовые сапоги и портупею. Красиво и удобно, – говорит ветеран милиции Лев Клейнер.

Торжественное открытие арт-объекта приурочено к Дню ГИБДД. В ходе церемонии начальник УМВД по Череповцу Артем Суманеев высказал идею открытия в здании ГИБДД музей.