В России изменились правила приобретения оружия

В России в этом году изменился Федеральный закон «Об оружии». Часть изменений вступила в силу буквально на днях, с 29 июня.

Как изменились правила приобретения и владения оружием, об этом журналистам Вологды в ходе брифинга рассказал подполковник полиции Андрей Дегода, заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Вологодской области.

– Часть изменений вступили в силу уже в начале этого года. Например, это получение информации о прохождении медицинской комиссии из единого федерального реестра электронных медицинских документов. С 29 июня в соответствии с новыми требованиями повышен до 21 года возраст, с которого разрешено приобретение оружия. Поправками расширен перечень преступлений, осуждение за которые исключают возможность приобретения оружия. На возможность владения оружием будет влиять и ряд допущенных административных нарушений, среди которых: управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а также правонарушения, предусматривающие наказание в виде административного ареста, - отметил офицер Росгвардии.

По словам подполковника полиции, введены дополнительные ограничения на оборот отдельных видов оружия. Так, например, для огнестрельного оружия, имеющего сверловку ствола типа «Ланкастер», а также имеющего нарезную (до 140 мм) часть ствола («парадокс»), теперь необходим 5-летний стаж владения огнестрельными гладкоствольным оружием.

Более 36,2 тысячи владельцев гражданского оружия состоят на учете в Вологодской области по данным на 1 июля этого года. У них в собственности официально числится порядка 65,4 тысячи единиц оружия, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области.