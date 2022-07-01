Пенсионеры в Вашкинском районе не получили вовремя пенсии и соцвыплаты из-за поломки автомобилей «Почты России»

01.07.2022 [Происшествия]

Четырнадцать жителей одного из населенных пунктов Вашкинского района Вологодской области не получили вовремя полагающиеся им пенсии и социальные выплаты в общей сумме более 250 тысяч рублей.

Причиной задержки выплат стала поломка транспортных средств отделения почтовой связи села Липин Бор Вытегорского почтамта УФПС Вологодской области – филиала АО «Почта России».

– Прокуратура Вашкинского района провела проверку по информации, размещенной в одной из групп социальной сети «ВКонтакте», о нарушении сроков выплаты пенсий и других социальных выплат, – сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

По результатам проверки и.о. прокурора района в адрес начальника Вытегорского почтамта УФПС Вологодской области внесено представление об устранении нарушений закона. 

Сообщается, что выявленные нарушения уже устранены, а пенсионерам незамедлительно выплатили положенные им пенсии и другие социальные выплаты в полном объеме.
 

Тэги: Почта России, пенсии, прокуратура

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