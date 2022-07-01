В Кирилловском районе по иску прокуратуры лишили прав мужчину, состоящего на учете у нарколога

01.07.2022 [Общество]

По иску прокурора Кирилловского района водителя, состоящего на учете у врача психиатра-нарколога, лишили водительских прав. 

Прокуратура Кирилловского района проверила, как исполняется законодательство о безопасности дорожного движения и выявила водителя, который по состоянию здоровья не мог управлять транспортными средствами. 

Мужчина состоит на учете у врача психиатра-нарколога с диагнозом, который включен в перечень противопоказаний к управлению авто. Тем не менее, до проверки прав его никто не лишал.

Прокурором района в суд было направлено исковое заявление о прекращении права данного гражданина на управление транспортными средствами. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.

Мужчина сдал водительское удостоверение для его уничтожения в районное отделение ГИБДД.

Тэги: водительские права, автомобилисты

ТОП НЕДЕЛИ

Сгорел дебаркадер на речном вокзале в Вологде
В Вологде задержан подозреваемый в поджоге дебаркадера
Лесники заявляют об апокалиптической ситуации в своей отрасли
Сбербанк вводит комиссию за переводы на карты других банков через их приложения с 1 июля
Квартира в Череповце сгорела из-за взрыва аккумулятора электросамоката
Жители Сокола выбрали название для первых в России деревянных многоэтажек
Сергей Воропанов заявил о гибели еще одного вологжанина на территории Украины
35-летний мужчина пострадал в ДТП в Вологодском районе
Сергей Буторин из Грязовецкого района погиб в ходе военной спецоперации
Несколько вологжан удостоены звания «Почетный гражданин»

Похожие новости

В Бабушкинском районе водителя автогрейдера лишили прав за повторное управление ТС в пьяном виде

Ему также назначили наказание в виде 250 часов обязательных работ

800
0

В Череповце задержали водителя с поддельными правами

Он пояснил, что купил поддельное удостоверение для работы, так как ранее его лишили прав

1043
0

В Великоустюгском районе автомобиль ЗАЗ съехал в кювет: пострадали водитель и пассажир

Установлено, что у водителя не было прав

1035
0

С 6 по 10 мая сотрудники ДПС остановили в Вологодской области 124 водителя без прав

Ещё 103 человека задержали за пьяное вождение

857
0

В Вологде задержали девушку с поддельными водительскими правами

Она пояснила, что купила удостоверение в интернете, так как обучение в автошколе долго длится

1284
0

В России продлили на три года действие истекающих водительских удостоверений

Такие меры приняты для снижения нагрузки для бизнеса и граждан

1430
0

Житель Череповца через суд вернул себе водительские права

Мужчину лишили прав за повторный обгон машины в зоне действия знака «Обгон запрещён»

1149
0

Лишённый водительских прав житель Бабушкинского района получил семь суток ареста за то, что снова сел за руль

Перед задержанием он пытался скрыться от сотрудников ГИБДД

1970
0

Новый порядок медосвидетельствования для водителей начнет действовать с 1 марта

Об изменениях в процедуре рассказала главный врач Вологодского областного наркологического диспансера № 2 Анна Лубягина

1941
0

Житель Сокола не смог обжаловать штраф за езду без прав

Он считал, что может управлять машиной, так как у него есть украинское водительское удостоверение

1133
0

Пенсионер из Харовского района пять лет пользовался купленными по объявлению в газете правами

Обман вскрылся, когда мужчина пришёл менять удостоверение в ГИБДД

2121
0

В Белозерске въехавшего в отбойник водителя лишили прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей

Мужчина был пьян, но заявил в суде, что выпил после ДТП

986
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Пенсионеры в Вашкинском районе не получили вовремя пенсии и соцвыплаты из-за поломки автомобилей «Почты России»
Отреставрированный мотоцикл «Урал» 1985 года выпуска выставили в ГИБДД Череповца
В поселке Музга Череповецкого района неизвестные вывезли весь песок с пляжа
В России изменились правила приобретения оружия
Выпуск легковых автомобилей в России по итогам мая уменьшился на 96,7%
Росгвардия ищет кандидатов для участия в спецоперации на территории Украины
Мегафон: разговаривать по телефону и проводить время в Интернете одновременно - это легко!
 
22.06.2022 [Общество]

Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»

3573
0
30.06.2022 [БлогоVO]

Сами не знают, кто это такой, иноагент. Главное создать списки и как-нибудь назвать

378
0
01.07.2022 [Обзор Прессы]

Белозерскую башню Кирилло-Белозерского монастыря открыли для туристов

130
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика