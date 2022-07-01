В Кирилловском районе по иску прокуратуры лишили прав мужчину, состоящего на учете у нарколога

По иску прокурора Кирилловского района водителя, состоящего на учете у врача психиатра-нарколога, лишили водительских прав.

Прокуратура Кирилловского района проверила, как исполняется законодательство о безопасности дорожного движения и выявила водителя, который по состоянию здоровья не мог управлять транспортными средствами.

Мужчина состоит на учете у врача психиатра-нарколога с диагнозом, который включен в перечень противопоказаний к управлению авто. Тем не менее, до проверки прав его никто не лишал.

Прокурором района в суд было направлено исковое заявление о прекращении права данного гражданина на управление транспортными средствами. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.

Мужчина сдал водительское удостоверение для его уничтожения в районное отделение ГИБДД.