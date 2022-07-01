Житель Рязани устроил погром в одном из хостелов Вологды

Житель Рязани в пьяном виде пытался разгромить хостел в Вологде Его задержала Росгвардия.

Вызов поступил 30 июня около шести вечера. Звонили из хостела, который находится недалеко от вокзала. Прибывший наряд группы задержания выяснил, что постоялец после употребления спиртных напитков стал вести себя неадекватно и мешать работе персонала заведения.

Администратор попросила мужчину покинуть здание. Однако тот стал грубо ругаться и выкинул на улицу через окно свои вещи и имущество хостела. Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя. Им оказался житель Рязани 1981 года рождения. Росгвардейцы передали мужчину полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.