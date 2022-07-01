Вологодская область продлила гарантию на кредит фирме, с которым та не может расплатиться больше 10 лет

01.07.2022 [Общество]

Вологодская область все еще продлевает сроки госгарантии для предприятия «Абиогрупп», которое принадлежало сыну экс-начальника департамента сельского хозяйства Вологодской области Тамары Бритвиной. С 2010 года фирма все еще не расплатилась с кредитом, поручителем которого выступает область. 

«Данная госгарантия была выдана правительством Вологодской области в 2010 году за выполнение обязательств перед „Россельхозбанком“ по строительству завода по переработке биологических отходов в индустриальном парке „Шексна“. Срок действия гарантии кончается в декабре 2017 года. Почему правительство области поддержало пролонгацию данной гарантии? Первая причина — предприятие является работающим, оно единственное в Северо-Западном округе выпускает мясо-костную муку для сельхозпредприятий. Объемы производств постоянно увеличиваются. Во-вторых, это рабочие места, тоже важный для нас вопрос. Третья причина — предприятие демонстрирует ответственную налоговую политику, поступление налогов от данного предприятия ежегодно увеличивается», — объясняла депутатам экс-начальник департамента финансов области Валентина Артамонова в 2017 году.

Как писал NewsVo, тогда чиновники говорили, что если не продлить срок действия госгарантии, «Россельхозбанк» может отказаться от реструктуризации долговых обязательств «Абиогрупп» и предъявить требование по исполнению гарантии к правительству области. В то же время, по ее словам, завод демонстрировал экономический рост, и в ближайшие 10 лет долг перед банком обязался погасить.

Но оказалось, что долг не погашен и 66 млн. бюджетных рублей в бюджете все еще замораживаются в виде областных гарантий. Это обнаружила член фракции КПРФ Евгения Копничева. На июньской сессии ЗСО она попросила заместителя губернатора области, руководителя департамента финансов области Татьяну Голыгину, почему так происходит. 

«Правительство области вроде бы отказалось от практики предоставления госгарантий субъектам предпринимательской деятельности. Однако из отчета по исполнению бюджета за 21-й год следует, что по-прежнему сохранилась одна государственная гарантия с объемом обязательств более, чем на 66 млн. руб. Под какой коммерческий проект выдана эта гарантия, по какому кредитному договору и кто является ее получателем»? — спросила Евгения Копничева.

Гарантия выдана предприятию« Абиогрупп» — под переработку бытовых отходов. Погашение кредита пролонгировано до 2030 года, график погашения принципалом соблюдается, — ответила замгубернатора.

На момент выдачи госгарантии «Абиогрупп» именовалось ЗАО «НПО Северный стандарт», а крупным акционером предприятия был Павел Бритвин, сын экс-начальника департамента сельского хозяйства Вологодской области Тамары Бритвиной, известной своими покупками недвижимости за рубежом.

18 июня 2010 г. постановлением правительства области при поддержке депутатов заксобрания от «Единой России» предприятию была предоставлена гарантия по обеспечению обязательств перед Россельхозбанком в сумме 170 млн. рублей (основной долг — 145 млн. рублей, проценты — 25 млн. рублей), со сроком действия гарантии до 1 марта 2016 года. Предполагалось, что к этому сроку завод встанет на ноги, начнет получать прибыль и рассчитается с банком.

В залог фирма предложила 57 земельных участков.

Однако аудиторская проверка в начале 2016 года показала, что финансово-экономическое положение ЗАО «Абиогрупп» неудовлетворительное. Предприятие было закредитовано, общая сумма заложенности по краткосрочным и долгосрочным займам на тот момент превысила 804 млн. рублей, из них только Россельхозбанку ЗАО задолжало 414 млн. рублей.

Первоначально срок погашения задолженности ЗАО «Абиогрупп» перед Россельхозбанком был 16 марта 2016 г. Тогда Павел Бритвин обратился в правительство области с просьбой продлить срок гарантий до 31 декабря 2016 г.  Депутаты КПРФ уже тогда поднимали вопрос о сомнительной ценности тех самых 57 земельных участков, которые «Абиогрупп» предложила в качестве залога.

Их общая рыночная стоимость по состоянию на 6 сентября 2014 года — 98,5 млн. рублей. Однако проверка показала, что эти земельные участки не годятся под ИЖС, возможность их продажи по привлекательной цене минимальна, что говорит о низкой ликвидности залога. Однако, гарантии бизнесу продлили.

ЗАО «Абиогрупп» так и не вышло на уровень рентабельности. Павел Бритвин официально вышел из бизнеса. Долги по-прежнему висят. Теперь «Абиогрупп» продлен срок для погашения долгов до 2030 года. 66 млн. рублей остались законсервированными в областном бюджете.

 

Тэги: кредиты, госгарантии

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