В поселке Музга Череповецкого района неизвестные вывезли весь песок с пляжа

01.07.2022 [Общество]

В поселке Музга Череповецкого района неизвестные вывезли весь песок с пляжа, который жители благоустраивали сами. 

«Раньше на Рыбинском напротив Музги был пляжик, всё уничтожили, весь песок вытаскали, вывозили и теперь там болото. А раньше там было классно купаться и детям и взрослым. Детишкам нашли местечко сейчас поплавать, расчистили от тростника и травы песок (ходили три дня чистили!), сделали маленький пляжик. Пришли с ребятами, а песок то украли!», — пишут жители.

Они поясняют, что на месте пляжика сейчас яма, оставлен только маленький пятачок.

«Неужели не взять песок в другом месте? Не для вас ведь расчищали, для детишек, они там играли. Дачники с детишками приезжают отдыхать и тоже на этот песочек приходили. Это водоохранная зона, а песка и в карьере много!», — возмущаются жители.

Они обратились к предприимчивым сельчанам с просьбой оставить песок на месте, ведь детям тоже надо отдыхать. 

Фото жителей поселка Музга

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