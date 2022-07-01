Выпуск легковых автомобилей в России по итогам мая уменьшился на 96,7%

01.07.2022 [Экономика]

Выпуск легковых автомобилей в РФ по итогам мая уменьшился на 96,7%. Росстат сравнил производство авто с аналогичным периодом прошлого года. По отношению к апрелю текущего года производство снизилось на 81,3%.

Всего в январе — мае этого года было выпущено 268 тыс. легковых авто, что на 56,4% ниже, чем в этот же период прошлого года. Сокращение производства коснулось и грузовых автомобилей. Их выпуск упал в мае на 39,3%, по сравнению с апрелем этого года на 38,2%. За пять месяцев было произведено 60,1 тыс. грузовиков, что на 12% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Производство автобусов в мае снизилось на 6,5% по сравнению с маем прошлого года и на 10,5% относительно апреля 2022 года.

Тэги: производство, кризис, производство машин

ТОП НЕДЕЛИ

Сгорел дебаркадер на речном вокзале в Вологде
В Вологде задержан подозреваемый в поджоге дебаркадера
Лесники заявляют об апокалиптической ситуации в своей отрасли
Сбербанк вводит комиссию за переводы на карты других банков через их приложения с 1 июля
Квартира в Череповце сгорела из-за взрыва аккумулятора электросамоката
Жители Сокола выбрали название для первых в России деревянных многоэтажек
Сергей Воропанов заявил о гибели еще одного вологжанина на территории Украины
35-летний мужчина пострадал в ДТП в Вологодском районе
Сергей Буторин из Грязовецкого района погиб в ходе военной спецоперации
Несколько вологжан удостоены звания «Почетный гражданин»

Похожие новости

Минсельхоз намерен внести «Русский иван-чай» в список сельхозпродуктов

Если это произойдет, его производители смогут получать различные льготы

1045
0

Производителям напитков в России не хватает углекислого газа

Дефицит ингредиента оценивается в 10–20% и может привести к сокращению ассортимента

972
0

Житель Череповца производил наркотики в подпольной лаборатории в Чагодощенском районе

За производство и сбыт запрещённых веществ суд приговорил его к девяти годам лишения свободы

1130
0

Металлурги ответили Валентине Матвиенко на заявление об отсутствии русских гвоздей

По словам представителей «Северстали», около 77% потребления гвоздей в России покрывается отечественными производителями

1876
0

В Вологде осудили двоих братьев, которые организовали на даче нарколабораторию

33-летний осуждённый получил больше 12 лет колонии, 37-летний — 10 лет колонии

1177
0

В Вологодский области побит рекорд по производству яиц

Больше было только в 2012 году

1299
0

Осуждённые, отбывающие наказание в Вологодской области, примут участие в разработке новых видов производств в колониях

Лучший проект может быть реализован

1687
0

Вологодские производители подпольного алкоголя сядут на скамью подсудимых

Во время обыска у них было обнаружено порядка 12 000 бутылок контрафакта

1397
0

В Вологде открылось современное предприятие по производству троллейбусов, но ему не дают выйти на рынок

Новые разработки, современные конструкторские решения, своя корпоративная этика — все это легло в основу компании. Однако уже больше года фирма не может выйти на рынок и стать достойным представителем вологодского бизнеса в России, так как ее задушили проверками.

7420
0

Утилизация биологических отходов на рыбном предприятии в Вологодском районе производилась с нарушениями

У предприятия не было договора со специализированной организацией, которая занимается утилизацией

1749
0

Двое братьев из Вологды организовали на даче лабораторию по производству мефедрона

Суд заключил их под стражу

4914
0

В 2023 году в Вохтоге планируют запустить новый фанерный завод

Объем инвестиций составит более 12 млрд рублей, планируется создать 650 рабочих мест

3068
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Пенсионеры в Вашкинском районе не получили вовремя пенсии и соцвыплаты из-за поломки автомобилей «Почты России»
Отреставрированный мотоцикл «Урал» 1985 года выпуска выставили в ГИБДД Череповца
В поселке Музга Череповецкого района неизвестные вывезли весь песок с пляжа
В России изменились правила приобретения оружия
Выпуск легковых автомобилей в России по итогам мая уменьшился на 96,7%
Росгвардия ищет кандидатов для участия в спецоперации на территории Украины
Мегафон: разговаривать по телефону и проводить время в Интернете одновременно - это легко!
 
22.06.2022 [Общество]

Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»

3573
0
30.06.2022 [БлогоVO]

Сами не знают, кто это такой, иноагент. Главное создать списки и как-нибудь назвать

378
0
01.07.2022 [Обзор Прессы]

Белозерскую башню Кирилло-Белозерского монастыря открыли для туристов

130
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика