Выпуск легковых автомобилей в России по итогам мая уменьшился на 96,7%

Выпуск легковых автомобилей в РФ по итогам мая уменьшился на 96,7%. Росстат сравнил производство авто с аналогичным периодом прошлого года. По отношению к апрелю текущего года производство снизилось на 81,3%.

Всего в январе — мае этого года было выпущено 268 тыс. легковых авто, что на 56,4% ниже, чем в этот же период прошлого года. Сокращение производства коснулось и грузовых автомобилей. Их выпуск упал в мае на 39,3%, по сравнению с апрелем этого года на 38,2%. За пять месяцев было произведено 60,1 тыс. грузовиков, что на 12% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Производство автобусов в мае снизилось на 6,5% по сравнению с маем прошлого года и на 10,5% относительно апреля 2022 года.