В Вологодском районе неизвестные пытались проникнуть в ФАП - сломаны антимоскитные сетки, нарушены жалюзи на окнах

В поселке Харачево неизвестные пытались проникнуть в ФАП. В итоге сломаны антимоскитные сетки, нарушены жалюзи на окнах.

О происшествии сообщили сотрудники ФАПа в своей группе.

«Мы уже смирились приходить на работу и видеть грязное крыльцо, а так же россыпи пустых бутылок и фантиков рядом со зданием ФАПа. Но сегодня, прибыв на работу, я обнаружила то, чего не ожидала увидеть, поскольку и в мыслях не было предположений, чтобы у кого-то хватит ума нарочно портить здание, где оказывают населению медицинскую помощь. Сетка выдрана, переломана (словно кто-то нарочно на ней попрыгал) и восстановлению явно не подлежит. Но это только цветочки. Перейдём к ягодкам: металлические ставни, которые открываются утром и закрываются после окончания работы, были подняты, словно кто-то попытался пробраться внутрь помещения», — написала в группе одна из сотрудниц ФАПа.

Также сотрудникам стало известно, что дети специально лезут под здание, даже не думая, что их там может придавить и исход может быть летальным. В ФАПе просят очевидцев сообщить о том, кто это сделал. На месте работает участковый.

