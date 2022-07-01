В России сняты все ограничения по коронавирусу

01.07.2022 [Общество]

Роспотребнадзор снимает все введенные из-за пандемии ограничения.

«В течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза (с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06) и находится на минимальных значениях с начала пандемии. Динамика значений коэффициента распространения коронавируса и среднесуточного темпа прироста новых случаев также свидетельствует о падении интенсивности эпидпроцесса. Устойчивое снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Практически все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно», — сообщают в ведомстве.

Там отмечают, что динамика эпидемического процесса по COVID-19 в России согласуется с общемировыми тенденциями. С 1 марта уже  были минимизированы ограничительные мероприятия для различных отраслей экономики, отменен ряд противоэпидемических мер в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи.

«Научно обоснованная отмена ограничений проводилась поэтапно, дифференцированно, с учётом динамики изменения эпидситуации, что в результате не привело к негативным изменениям в тенденциях эпидемического процесса в стране. По оценкам экспертов научных организаций Роспотребнадзора, значительный подъем заболеваемости, вызванный вариантом „Омикрон“, в летние месяцы маловероятен», — продолжают в Роспотребнадзоре.

В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер. Но при ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено.

Противоэпидемические меры по своевременному выявлению заболевших и мероприятия, обеспечивающие мониторинг за эпидемическим процессом пока сохраняются.

Тэги: коронавирус, пандемия, ограничения

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