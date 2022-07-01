В Вытегре в районе Набережной обнаружили труп

01.07.2022 [Происшествия]

30 июня в Вытегре в районе улицы Набережной Лейтенанта Чеботарева у дома 14 в акватории реки Вытегра, обнаружено тело мужчины, 1970 года рождения. 

Спасателями АСУНЦ «Вытегра» тело извлечено из воды. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Тэги: утонул, труп

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