В Вытегре в районе Набережной обнаружили труп

30 июня в Вытегре в районе улицы Набережной Лейтенанта Чеботарева у дома 14 в акватории реки Вытегра, обнаружено тело мужчины, 1970 года рождения.
Спасателями АСУНЦ «Вытегра» тело извлечено из воды. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
30 июня в Вытегре в районе улицы Набережной Лейтенанта Чеботарева у дома 14 в акватории реки Вытегра, обнаружено тело мужчины, 1970 года рождения.
Спасателями АСУНЦ «Вытегра» тело извлечено из воды. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Сообщается, что на ногах утонувшего были лыжи
Мужчина перестал выходить на связь 18 июня
Его тело извлекли из воды местные жители
Лодка с тремя мужчинами перевернулась на реке Чагодоща 30 апреля: двоих спасли, один утонул
В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти
Проверку по факту гибели мужчины проводят следователи
Поиски его 12-летнего сына продолжаются
Тело погибшего обнаружил местный житель
Его нашли при тралении дна в 300 метрах от моста вниз по течению
Инцидент произошёл в деревне Дуравино 29 августа. На следующий день его тело нашли спасатели. Следователи проводят проверку.
Инцидент произошёл 20 августа у местечка Егорово. На следующий день его тело нашли спасатели. Следователи проводят проверку.