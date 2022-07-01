В Вологде женщина, не дожидаясь сотрудников ГИБДД, помогла проехать троллейбусу через заставленную машинами дорогу

В Вологде общественная активистка Ольга Веревкина разогнала машины, которые создали стихийную парковку и мешали проехать троллейбусу.

Момент попал на камеры Baza.net. Случай произошёл вечером 29 июня возле автовокзала Вологды. Троллейбус не мог выехать с площади Бабушкина, потому что под проводами стояли машины. В это время на месте оказалась Ольга Веревкина, которая не смогла на это спокойно смотреть. Она начала искать владельцев припаркованных авто, заставила их освободить проезд. В результате проезд для троллейбуса был освобожден.

«На все, про всё потребовалось 11 минут, что бы освободить проезд для троллейбуса. Для графика общественного транспорта это достаточно долгий период времени. Сотрудники полиции были вызваны, но быстрее справилась и без них, поэтому вызов был отменен», — говорит Ольга Веревкина.

Такие ситуации в этом месте возникают постоянно, жители Вологды постоянно жалуются на то, что место парковки здесь не организовано знаками, нет постоянной разметки.