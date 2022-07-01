Жительницы Череповца смогут бесплатно посетить курсы по здоровью и красоте

01.07.2022 [Общество]

«Союз женщин Череповца»: на средства президентского гранта организует для прекрасной половины Череповца курсы по здоровью и красоте. В мероприятиях буду участвовать психологи, тренеры, нутрициологи и врачи. Запись на курсы стартует в августе 2022 года.

Курсы будут проходить по 4 направлениям: здоровье и красота, прикладное творчество, родительство и психология. Женщины смогут посещать мероприятия с детьми, для которых организуют игровой уголок. Начало курсов — ориентировочно в октябре. Занятия будут проходить в доме № 10 по ул. Годовикова. Запись будет идти через соцсети. 

«Это самый масштабный проект Союза женщин Череповца: он будет длиться 16 месяцев. Рассчитан на женщин всех возрастов. На встречи будем приглашать психологов, тренеров, нутрициологов, врачей. Будет несколько потоков, продолжительность каждого — 14 недель. На один поток будем брать по 15—20 человек. Подобные проекты уже были, но они все были коммерческие, а эти курсы бесплатные. Хотим привлечь и отцов», — рассказала куратор проекта Анна Восколович.

Также на курсах запустят сбор гуманитарной помощи тем женщинам, которые находятся в трудном положении. 

Тэги: женщины, красота, гранты

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