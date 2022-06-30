План мероприятий о сотрудничестве между Вологдой и Гродно подписан в рамках IX Форума регионов Беларуси и России

Сегодня в городе Гродно Республики Беларусь стартовал IX Форум регионов Беларуси и России «Роль межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного государства». В нем приняли участие Мэр города Вологды Сергей Воропанов и Глава областной столицы Юрий Сапожников.

На форуме был подписан план мероприятий на 2022–2023 годы по реализации Соглашения о сотрудничестве между Гродненским городским исполнительным комитетом и Администрацией города Вологды. В частности, Вологда и Гродно намерены развивать долгосрочные двусторонние связи в таких сферах как экономика, образование, культура, молодежная политика, территориальное общественное самоуправление, туризм. Подписи под документом поставили Мэр города Вологды Сергей Воропанов и председатель Гродненского городского исполнительного комитета Мечислав Гой.

«На форуме подписали план мероприятий с Гродно в рамках соглашения о партнерстве. Мы делаем это каждый год, учитывая требования времени и экономическую ситуацию, вносим коррективы и дополнения. Нас связывают годы сотрудничества в различных сферах. Например, Вологодский подшипниковый завод поставляет в Гродно свою продукцию, которая используется при производстве генераторов для тракторов. Но есть и связи, которые из-за пандемии коронавирусной инфекции были нарушены. Сейчас открываются новые возможности для возобновления и укрепления совместной работы. Поэтому, находясь в Гродно, мы встречаемся с белорусским бизнесом. К примеру, ОАО „Гронитекс“, предприятие производящее текстильную нить и пряжу, раньше сотрудничало с нашим „Вологодским текстилем“. Будем обсуждать возможность возобновить эту работу», — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Есть и другие примеры сотрудничества предприятий Вологды и Белоруссии. Так, белорусская компания «Цветлит», производящая водозапорную, газозапорную и регулирующую арматуру, закупает цветные металлы у вологодских предприятий. А лифты одной из белорусских компаний устанавливаются в ряде вологодских домов.

Программа форума достаточно обширна. Одна из самых актуальных тем — импортозамещение. Основным докладчиком со стороны России стал заместитель Министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач. Он обратил особое внимание на то, что основные положения утверждены Президентами обеих стран и заключены в 28 программах. А заместитель Министра промышленности Республики Беларусь Дмитрий Харитончик отметил, что предприятиям двух стран надо не только конкурировать, но и сближаться, сотрудничать, создавать равные условия на территории обоих государств.

«В Гродненском регионе и, в частности, в самом городе Гродно широко развито промышленное производство. Продукция наших предприятий хорошо известна как на российском, так и на мировом рынках. Сегодня мы подписали план мероприятий на 2022–2023 годы по реализации Соглашения о сотрудничестве с Вологдой и надеемся сделать наше сотрудничество еще более эффективным, в том числе и в сфере промышленности», — рассказал председатель Гродненского городского исполнительного комитета Мечислав Гой.

Также в рамках поездки Сергей Воропанов познакомился с опытом Гродно по организации раздельного сбора мусора на специализированных площадках во дворах жилых домов. Кроме того, Мэр Вологды оценил преимущества электротранспорта, который производит «BKM HOLDING» — ведущий производитель подвижного состава городского электрического транспорта, ранее известный как «Белкоммунмаш».

Напомним, что тема экологии и раньше затрагивалась в рамках сотрудничества Вологды и Гродно. Так, в 2021 году была организована онлайн-встреча представителей двух городов, посвященная Всемирному Дню окружающей среды. На ней обсуждались вопросы, связанные с экологическим просвещением. В частности, вологжане делились опытом проведения проектов «Чистые игры», «дЕльный круговорот», «Крышки Иришки», «Пластик ноль», создания карты эко-точек города и др.

На форум в составе Российской делегации приехали и представители нескольких регионов и городов, которые успешно взаимодействуют с предприятиями Республики Беларусь. Среди них — Псков, Липецк, Астрахань, Калуга, Иркутск, Воронеж. Северо-Запад представлен Республикой Карелия и Вологдой.