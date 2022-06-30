Скетчи с видами Вологды представлены на выставке в библиотеки имени Бабушкина

Выставка работ вологодского художника Олега Малинина открылась в помещении Юношеского центра имени Тендрякова в Вологде.

В экспозиции представлены скетчи – быстрые рисунки, сделанные от руки. Обычно скетчами называют простые рисунки и наброски, которые создаются при помощи карандашей и легких отрывистых касаний бумаги.

На рисунках изображены достопримечательности Вологды.

– Олег Малинин показывает город без подробностей, не детально, простотой рисунка вовлекая зрителя в уютные кварталы города. Здесь и величавые соборы, водонапорная башня, деревянные домики, все те места, по которым с удовольствием гуляет Олег Борисович, а потом берет в руки карандаш и начинает рисовать, – говорится в анонсе мероприятия.

Презентация выставки состоялась 25 июня в День города в Литературном дворике Вологодской областной библиотеки имени Бабушкина.

Для мероприятия были специально изготовлены открытки с репродукциями картин. Приобрести их можно в здании библиотеки на Марии Ульяновой, 7. Один комплект будет разыгран среди участников группы с 1 по 7 июля, принять участие в конкурсе может любой желающий.

Посетить выставку можно в Юношеском центре имени Тендрякова по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 7 в часы работы библиотеки: с понедельника по четверг с 10:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00, пятница – выходной день. Последняя среда месяца – санитарный день.

Принимаются также заявки на коллективное посещение и проведение мастер-класса по телефону: (8172) 72-36-56.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

