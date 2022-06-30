Режим повышенной готовности в Вологодской области отменяется в связи с улучшением эпидемиологической ситуации

Режим повышенной готовности в Вологодской области отменяется с 1 июля. Соответствующее решение принято на фоне улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Количество госпитализаций в день за последние две недели не превышает девяти по всему региону, новых случаев выявления коронавирусной инфекции – не более 35 в день. Сообщают в правительстве Вологодской области.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса действовал в Вологодской области больше двух лет – с 17 марта 2020 года.​ Ранее в разряд рекомендательных переведена норма об использовании масок в общественных местах и социальной дистанции.

«Что касается прививок от коронавирусной инфекции, то их и дальше можно сделать в поликлиниках по месту жительства. Вакцинация на сегодня остается единственным способом специфической профилактики коронавируса. Инфекция приобретает сезонность, и вполне возможно, что осенью вместе с аденовирусами, риновирусами, гриппом придет снова и коронавирус, – прогнозирует начальник Департамента здравоохранения области Алексей Плотников.

Соблюдение последнего действовавшего ограничения – запрета на посещение пациентов в стационарах – отдано на решение медицинским организациям. Если в лечебном учреждении смогут обеспечить комплекс противоэпидемиологических мероприятий, позволяющих обезопасить всех пациентов в стационаре, то посещение родственниками разрешат.