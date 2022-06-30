С 1 июля в Вологодской области подорожают услуги ЖКХ на 2-3%

В Вологодской области с 1 июля на 2-5% поднимутся тарифы на услуги ЖКХ. Изменения произойдут согласно действующему законодательству. Об этом сообщил Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования.

В каждом муниципалитета и по каждому виду коммунальных услуг изменения будут разные.

К примеру в Вологде тарифы за теплоэнергию вырастут на 2,3%, а на воду на 2,1%. Больше всего подорожает электроэнергия — примерно на 5%.

«Изменение регулируемых государством тарифов на электрическую энергию, как и на прочие услуги ЖКХ, осуществляется один раз в год — с 1 июля в соответствии с решением федерального правительства. Цены на электрическую энергию являются едиными на всей территории Вологодской области и подлежат государственному регулированию в соответствии с федеральным законодательством», — комментирует ситуацию начальник регионального Департамента ТЭК и ТР Евгения Мазанова.

Плата за электроэнергию для населения, проживающего в домах с газовыми плитами, изменится с 5,11 до 5,37 рубля за киловатт в час, с электроплитами — с 4,08 до 4,29 рубля за киловатт в час. Для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, — с 3,57 до 3,75 рубля за киловатт в час.