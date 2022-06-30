В зоопарке Великого Устюга поселились уникальные четырехрогие овцы

В зоосаде Деда Мороза в Великом Устюге поселились уникальные четырехрогие овцы. Новые жильцы облюбовали уличный вольер на территории детского зоопарка.

«Пара овец Якоба приехали в зоосад 27 мая 2022 года из Московской области. После прохождения положенного карантина овцы вышли на свежий воздух. Новоселы своим внешним видом сразу же заинтересовали сотрудников Зоосада. Пара хорошо идет на контакт. Они дружелюбны, общительны и очень красивы» - рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Якоб - это небольшая, многорогая, пегая овца. Самыми отличительными чертами Якоба являются их четыре рога, хотя их может быть всего два или даже шесть. Оба пола всегда рогатые, а у баранов, как правило, рога больше и внушительнее. Четырехрогие бараны имеют два вертикальных центральных рога, длина которых может составлять 61 см или более, и два боковых рога меньшего размера, которые растут по бокам головы. Рога овцы меньше в диаметре, короче по длине и кажутся более тонкими, чем у барана.



Окрас варьируется от светло – кремового до тёмно-коричневого. Эти цвета только фон, на котором чёрные пятна формируют уникальный рисунок для каждой особи.

Эта порода овец была известна на Ближнем Востоке и в Месопотамии ещё 3 тыс. лет назад. В XVII веке овец привезли в Англию и разводили в качестве декоративных животных.