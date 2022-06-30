В Минэкономразвития заявили об ускорении снижения ВВП России до 4,3%

30.06.2022 [Экономика]

По данным Министерства экономического развития России ВВП страны мае 2022 года снился до показателя 4,3% в годовом выражении. Минэкономики опубликовал отчет «О текущей ситуации в российской экономике» (по сравнению с 2,8% в апреле). С января по март министерство фиксировало рост ВВП.

«Основными факторами снижения ВВП по-прежнему остаются транспортно-логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса», — говорится в отчете.

На снижение ВВП, в частности повлияло снижение выпуска в обрабатывающих и добывающих отраслях, замедление темпов роста в строительстве и сельском хозяйстве, сокращение реальных заработных плат и низкий уровень потребительской активности.

В апреле рост ВВП составил 1,3%, в марте — 4,1%, а в январе — 5,7%. Ранее глава Минэкономики сообщил о появлении вызовов для российской экономики на фоне чрезмерного укрепления рубля. 

Тэги: ВВП, кризис

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