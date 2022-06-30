Дому мам в Вологде требуется помощь

30.06.2022 [Общество]

Центр защиты семьи, материнства и детства «С миру по нитке» в городе Вологде начинает новый проект – «Дом для мам». Здесь откроются приют для кризисных беременных и мам с детьми, гуманитарный склад и многое другое. Социальный проект нуждается во всесторонней поддержке.

Акцию #бизнес_на_защите_семьи_материнства_и_детства решил поддержать руководитель организации ООО «СтальГрад» Валерий Викторович Беляков, в результате у Дома для мам появилась новая входная дверь. Сотрудники центра от всей души благодарят руководство ООО «СтальГрад» за внимание и такой нужный «подарок».

Центр «С миру по нитке» приглашает и другие организации к сотрудничеству. Благотворители могут помочь социальному центру и его подопечным, подарив или оплатив что-либо из списка необходимых вещей и услуг:
— холодильник;
— стиральная машина с сушкой;
— электрическая индукционная плита;
— 3 взрослые кровати;
— 3 комода;
— кухонный гарнитур;
— система видеонаблюдения;
— ноутбук и МФУ;
— замена 6 евроокон;
— натяжные потолки в Доме для мам;
— стройматериалы для ремонта центра;
— стол и шкаф в кабинет;
— телевизор для видеолекций, кинолектория;
— сантехника (4 раковины, ванна и сопутствующее оборудование).

Нужна также помощь в оплате аренды помещения на 2 месяца, пока оформляется льгота, а также в оплате коммунальных услуг.

Сотрудники социального центра будут рады любой оказанной поддержке. Денежные средства можно перевести по реквизитам https://vk.com/topic-191802604_48047468 или QR-коду организации.

Фото "Дом для мам"

ТОП НЕДЕЛИ

Сгорел дебаркадер на речном вокзале в Вологде
В Вологде задержан подозреваемый в поджоге дебаркадера
Сбербанк вводит комиссию за переводы на карты других банков через их приложения с 1 июля
Квартира в Череповце сгорела из-за взрыва аккумулятора электросамоката
Лесники заявляют об апокалиптической ситуации в своей отрасли
Жители Сокола выбрали название для первых в России деревянных многоэтажек
В Тарногском районе погиб ребенок при падении с велосипеда
Сергей Воропанов заявил о гибели еще одного вологжанина на территории Украины
35-летний мужчина пострадал в ДТП в Вологодском районе
Сергей Буторин из Грязовецкого района погиб в ходе военной спецоперации

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Скетчи с видами Вологды представлены на выставке в библиотеки имени Бабушкина
Фестиваль «Народный травник» пройдет в усадьбе Хвалевское 23 июля
Дому мам в Вологде требуется помощь
Режим повышенной готовности в Вологодской области отменяется в связи с улучшением эпидемиологической ситуации
С 1 июля в Вологодской области подорожают услуги ЖКХ на 2-3%
В зоопарке Великого Устюга поселились уникальные четырехрогие овцы
В Минэкономразвития заявили об ускорении снижения ВВП России до 4,3%
 
22.06.2022 [Общество]

Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»

3476
0
30.06.2022 [БлогоVO]

Нет больше Гоголь-центра, нет театра Райхельгауза, нет Рыжакова в Современнике

441
0
27.06.2022 [Обзор Прессы]

Мастер Олег Арсеньев: «Резьба по дереву для меня сродни медитации»

640
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика