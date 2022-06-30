Дому мам в Вологде требуется помощь

Центр защиты семьи, материнства и детства «С миру по нитке» в городе Вологде начинает новый проект – «Дом для мам». Здесь откроются приют для кризисных беременных и мам с детьми, гуманитарный склад и многое другое. Социальный проект нуждается во всесторонней поддержке.

Акцию #бизнес_на_защите_семьи_материнства_и_детства решил поддержать руководитель организации ООО «СтальГрад» Валерий Викторович Беляков, в результате у Дома для мам появилась новая входная дверь. Сотрудники центра от всей души благодарят руководство ООО «СтальГрад» за внимание и такой нужный «подарок».

Центр «С миру по нитке» приглашает и другие организации к сотрудничеству. Благотворители могут помочь социальному центру и его подопечным, подарив или оплатив что-либо из списка необходимых вещей и услуг:

— холодильник;

— стиральная машина с сушкой;

— электрическая индукционная плита;

— 3 взрослые кровати;

— 3 комода;

— кухонный гарнитур;

— система видеонаблюдения;

— ноутбук и МФУ;

— замена 6 евроокон;

— натяжные потолки в Доме для мам;

— стройматериалы для ремонта центра;

— стол и шкаф в кабинет;

— телевизор для видеолекций, кинолектория;

— сантехника (4 раковины, ванна и сопутствующее оборудование).



Нужна также помощь в оплате аренды помещения на 2 месяца, пока оформляется льгота, а также в оплате коммунальных услуг.



Сотрудники социального центра будут рады любой оказанной поддержке. Денежные средства можно перевести по реквизитам https://vk.com/topic-191802604_48047468 или QR-коду организации.