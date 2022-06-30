В Вологодской области «Земельный сертификат» можно будет потратить на присоединение жилого дома к инженерным коммуникациям

Программа «Земельного сертификата» в Вологодской области будет расширены. Для этих целей приняты два закона. Они касаются предоставления выплат многодетным семьям, которые стоят в очереди на получение земельного участка, но готовы отказаться от него в пользу выплаты.

«Сегодня мы предложили еще одну цель — технологическое присоединение жилого дома к инженерным коммуникациям, их строительство внутри земельного участка, модернизация, ремонт, реконструкция внутридомовых сетей, — сообщил Эдуард Зайнак. — В первую очередь, это связано с реализацией проекта социальной догазификации. Более 8 тысяч граждан сегодня включены в очередь на догазификацию, но затраты, которые при этом должна нести семья, внушительные. С принятием закона многодетные семьи получат возможность провести эти работы за счет средств земельного сертификата. Но речь идет не только о газе, а обо всех необходимых коммуникациях».

Второе новшество — на выплату могут рассчитывать не только семьи, стоящие в очереди на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, но также и для личного подсобного хозяйства или садоводства. Мера поддержки касается порядка трех тысяч многодетных семей. Размер выплаты будет рассчитываться как средняя по области кадастровая стоимость десяти соток земли. Сейчас это 122 635 рублей, которые можно направить на покупку земельного участка, строительство сооружений на нем, оплату кредита и технологическое присоединение к сетям. Как ожидают в Правительстве области, это будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности многодетных семей.