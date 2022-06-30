В Вологодской области «Земельный сертификат» можно будет потратить на присоединение жилого дома к инженерным коммуникациям

30.06.2022 [Общество]

Программа «Земельного сертификата» в Вологодской области будет расширены. Для этих целей приняты два закона. Они касаются предоставления выплат многодетным семьям, которые стоят в очереди на получение земельного участка, но готовы отказаться от него в пользу выплаты.

«Сегодня мы предложили еще одну цель — технологическое присоединение жилого дома к инженерным коммуникациям, их строительство внутри земельного участка, модернизация, ремонт, реконструкция внутридомовых сетей, — сообщил Эдуард Зайнак. — В первую очередь, это связано с реализацией проекта социальной догазификации. Более 8 тысяч граждан сегодня включены в очередь на догазификацию, но затраты, которые при этом должна нести семья, внушительные. С принятием закона многодетные семьи получат возможность провести эти работы за счет средств земельного сертификата. Но речь идет не только о газе, а обо всех необходимых коммуникациях».

Второе новшество — на выплату могут рассчитывать не только семьи, стоящие в очереди на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, но также и для личного подсобного хозяйства или садоводства. Мера поддержки касается порядка трех тысяч многодетных семей. Размер выплаты будет рассчитываться как средняя по области кадастровая стоимость десяти соток земли. Сейчас это 122 635 рублей, которые можно направить на покупку земельного участка, строительство сооружений на нем, оплату кредита и технологическое присоединение к сетям. Как ожидают в Правительстве области, это будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности многодетных семей.

 

Тэги: земельный сертификат

ТОП НЕДЕЛИ

Сгорел дебаркадер на речном вокзале в Вологде
В Вологде задержан подозреваемый в поджоге дебаркадера
Сбербанк вводит комиссию за переводы на карты других банков через их приложения с 1 июля
Квартира в Череповце сгорела из-за взрыва аккумулятора электросамоката
Лесники заявляют об апокалиптической ситуации в своей отрасли
Жители Сокола выбрали название для первых в России деревянных многоэтажек
В Тарногском районе погиб ребенок при падении с велосипеда
Сергей Воропанов заявил о гибели еще одного вологжанина на территории Украины
35-летний мужчина пострадал в ДТП в Вологодском районе
Сергей Буторин из Грязовецкого района погиб в ходе военной спецоперации

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Скетчи с видами Вологды представлены на выставке в библиотеки имени Бабушкина
Фестиваль «Народный травник» пройдет в усадьбе Хвалевское 23 июля
Дому мам в Вологде требуется помощь
Режим повышенной готовности в Вологодской области отменяется в связи с улучшением эпидемиологической ситуации
С 1 июля в Вологодской области подорожают услуги ЖКХ на 2-3%
В зоопарке Великого Устюга поселились уникальные четырехрогие овцы
В Минэкономразвития заявили об ускорении снижения ВВП России до 4,3%
 
22.06.2022 [Общество]

Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»

3476
0
30.06.2022 [БлогоVO]

Нет больше Гоголь-центра, нет театра Райхельгауза, нет Рыжакова в Современнике

441
0
27.06.2022 [Обзор Прессы]

Мастер Олег Арсеньев: «Резьба по дереву для меня сродни медитации»

640
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика