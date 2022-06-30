В Вологде раскрыли серию краж велосипедов

30.06.2022 [Происшествия]

Вологодские полицейские раскрыли серию краж велосипедов.

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Вологде обратился 24-летний вологжанин. Молодой человек пояснил, что вечером оставил свой велосипед у подъезда жилого дома по улице Ленинградской, пристегнув его противоугонным устройством. Однако, утром, выйдя на улицу, он обнаружил, что велосипед пропал. Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей. Позже с аналогичными заявлениями обратились еще трое вологжан.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по городу Вологде установили личность подозреваемого. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. На допросе злоумышленник сознался в содеянном, пояснив, что в ночное время в районе улиц Ленинградская и Щетинина, вблизи жилых домов находил велосипеды, несмотря на то, что все они были пристегнуты противоугонным устройством, он перекусывал тросы и угонял их. Похищенные ночью велосипеды мужчина прятал под мостом. На следующее утро злоумышленник возвращался за каждым из них и отвозил в гаражи, где вновь прятал, планируя в дальнейшем их продать», — сообщают в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

Три похищенных велосипеда были обнаружены полицейскими в гаражах, еще один велосипед подозреваемый использовал как личный транспорт. В настоящее время все похищенное изъято и будет возвращено законным владельцам. По данным фактам отделом дознания отдела полиции № 2 УМВД России по городу Вологде возбуждены уголовные дела. Вору грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Тэги: кража, кража велосипедов
ФОТО УМВД

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