Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей

30.06.2022 [Общество]

Банк России 30 июня 2022 года вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2022 года.

Модернизированная банкнота выполнена в современном дизайне и содержит усиленный защитный комплекс, аналогичный 200-рублевой купюре.

Выпускаемая сторублевая банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому Солдату. Банкнота выполнена в оливково-оранжевой гамме и содержит QR-код, ведущий на страницу Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности.

Модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно. Банкноты выпуска 2022 года являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг без всяких ограничений. Они будут находиться в обращении наравне с существующими сторублевыми купюрами образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов. Поясняют в ЦБ.

Тэги: банкноты, новые банкноты

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