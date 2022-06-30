В Чагодощенском районе подрались доярка и водитель «Газели», оба получили штрафы за побои

30.06.2022 [Происшествия]

Мировому судье Вологодской области по судебному участку № 60 пришлось рассматривать сразу четыре взаимосвязанных дела об административных правонарушениях из-за драки доярки и водителя "Газели".

Рано утром 08 мая на территории одного из животноводческих комплексов Чагодощенского района, коллективу доярок, сдавших смену, и водителю «Газели» пришлось ждать в течение 15 минут опаздывающую доярку. Когда та, наконец, появилась, водитель сделал ей грубое замечание, на что получил такой же оскорбительный ответ. На этом участники конфликта не успокоились и продолжили словесную перепалку, которая быстро переросла в драку - водитель ударил работницу по лицу, а та в свою очередь обхватила его за шею. Уже двигавшийся в этом момент автобус съехал с дороги. В результате происшествия ни пассажиры, ни микроавтобус не пострадали. А вот доярке и водители пришлось объяснятся в суде за свои действия. 

Мировой судья определил равную степень вины всех сторон конфликта и на основании ч. 1 ст. 5.61. «Оскорбление» назначил наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей каждому, а также на основании ст. 6.1.1. КоАП РФ «Побои» назначил наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей каждому. Сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Тэги: доярки, водители, драка

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