Росстат сообщил о максимальном снижении реальных зарплат за семь лет

30.06.2022 [Экономика]

Снижение реального размера заработной платы в России в апреле 2022 года составило 7,2% в годовом выражении после повышения на 3,6% в марте. Сообщает Росстат.

По данным статистики, среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в апреле 2022 года составила 62 269 рублей, увеличившись на 9,4% по сравнению с апрелем 2021 года и снизившись на 6,9% по сравнению с мартом 2022 года.

Минэкономразвития в своем прогнозе от середины мая ожидало, что снижение зарплат в реальном выражении в РФ в целом за 2022 год составит 3,8%.

Тэги: зарплаты

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