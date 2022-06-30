В Шекснинском районе задержали 50-летнего мужчину, который хотел изнасиловать 12-летнюю девочку

30.06.2022 [Происшествия]

В Шекснинском районе задержан 50-летний мужчина, который пытался изнасиловать девочку 2010 года рождения. 

По версии следствия, поздним вечером 25 июня 2022 года житель Шекснинского района подошел к девочке, которая находилась на своем дачном участке, и, заверив ее в том, что ее отец находится у него дома, привел в свое жилище, где совершил в отношении малолетней развратные действия. Изнасилования удалось избежать, так как обеспокоенные пропажей девочки родители, зашли к мужчине в дом. 

Родители сообщили о случившемся правоохранителям.

«Мужчина был доставлен в территориальное подразделение СУ и задержан в порядке ст. ст. 91,92 УПК РФ. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Учитывая возраст ребенка, ее беспомощное состояние, а также нормы действующего законодательства, органами следствия подозреваемому инкриминируется совершение насильственных действий сексуального характера, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет», — сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу, в отношении него назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Также он проверяется на причастность к совершению иных возможных эпизодов преступной деятельности.

Тэги: педофилы, развратные действия

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