В Вологде ищут фотографов, снимки которых помогут создать интерактивную карту города со старинными зданиями

В Вологде ищут фотографов, чтобы сохранить объекты культурного наследия в снимках.

Команда общества «Древности Севера» выиграла грант фонда культурных инициатив на проект «Объекты культурного наследия Вологды: интерактивная карта». В рамках проекта создадут интерактивную карту Вологды с 300 фотографиями старинных зданий.

Идея в том, чтобы создать интерактивную карту с фотографиями объектов культурного наследия. За каждой такой точкой на карте будет закреплена информация: историко-архитектурная справка, документы органов государственной и муниципальной власти, исторические и современные фотографии, чертежи, планы, материалы из семейных архивов вологжан. Проект станет народным — жители Вологды смогут помочь в создании карты. Фотографов и любителей фото приглашают делать снимки таких зданий. Предстоит сфотографировать порядка 300 объектов.

«Совсем не важно — новичок вы в фотографии или профессионал. Главное — ваше желание! И наличие техники для фото. Это может быть как фотоаппарат, так и смартфон с хорошей камерой», — рассказали авторы проекта.

Попасть в команду волонтеров-фотографов можно, отправив до 6 июля заявку в сообщения группы «Сохраняя будущее: деревянная Вологда». После приема заявок, будет организована встреча, между волонтерами будут распределены объекты, которые предстоит сфотографировать.

Кроме того, общественники просят горожан поделиться воспоминаниями или архивными фото зданий.