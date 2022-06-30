В Вологде будут судить мужчину, который убил своего дядю

По ходатайству следствия судом арестован 29-летний житель Вологды. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Вечером 24 июня 2022 года в квартире дома на улице Гагарина в Вологде с множественными телесными повреждениями на голове и туловище обнаружено тело 64-летнего проживающего в ней мужчины. Следственным отделом по городу Вологда СУ СК России по Вологодской области было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, смертельные травмы потерпевшему причинил его племянник, который в последующем обратился в скорую помощь. В ходе расследования задержанный пояснил, что на протяжении года у него в квартире жил его дядя, с которым он систематически злоупотреблял спиртным. Причиной содеянного стало то, что родственник уснул в состоянии опьянения и чуть не устроил пожар.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. По ходатайству органов следствия подозреваемый заключен под стражу.