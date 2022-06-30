Футбольный клуб «Череповец - СШОР Витязь» одержал победу в Твери

В пятом туре Первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо» среди любительских команд 3 лиги череповчане встретились с «СШОР Волгой» из Твери. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «желто-черных».

Оба мяча были забиты во втором тайме, Антон Балашов сразу после перерыва открыл счёт. Георгий Александров на 81-й минуте подвел итог встречи.



Подопечные Андрея Бучневича, который сейчас тренирует команду из Череповца, набирают 9 очков, и поднимаются на 4 место турнирной таблицы Первенства МФФ «Золотое кольцо». В следующем туре «Череповец — СШОР Витязь» 6 июля примет СШ № 3 им Ярцева из Костромы.