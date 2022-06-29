Утверждены поправки в бюджет Вологодской области на 2022 год

29.06.2022 [Общество]

Поправки в бюджет области на 2022 год сегодня утвердили депутаты Законодательного Собрания в ходе 11-й сессии.

Доходная часть увеличена на 3,2 миллиарда рублей за счет поступления дополнительных средств из федерации. Из них 1,9 миллиарда направлено на финансирование дорожной деятельности, 260 миллионов — на профобучение и снижение напряженности на рынке труда, 248 миллионов — на закупку трамваев для Череповца, 109 миллионов — на закупку медицинского оборудования, 84 миллиона — на поддержку бизнеса.

Расходы бюджета увеличиваются в целом на 10,2 миллиарда, в том числе за счет безвозмездных поступлений, инфраструктурного кредита на 1,9 миллиарда, который предназначается для приобретения транспорта для Вологды и Череповца, строительства Шекснинского проспекта в городе металлургов и школы на Преминина в Вологде, а также собственных источников на сумму 5,1 миллиарда рублей.

В частности, 917 миллионов из собственных средств направлены на выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет, 620 миллионов — на поддержку муниципалитетов, 833 миллиона — на поддержку сельского хозяйства и бизнеса, 360 миллионов — на выплаты в связи с расширением условий присвоения звания «Ветеран труда Вологодской области».

«Из этих десяти с лишним миллиардов рублей, порядка четырех миллиардов направляется на реализацию мероприятий Народной программы партии „Единая Россия“. Это как дополнительное финансирование в связи с удорожанием материалов, так и новые объекты, — рассказал председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции „Единая Россия“ Андрей Луценко. - В частности, допфинансирования требуют такие крупные объекты, как Ледовый дворец в Вологде — порядка 200 миллионов и Ледовый дворец в Соколе — больше 240 миллионов рублей. Среди новых объектов Народной программы три дороги: Урень-Шарья-Никольск-Ширяево, А123-Тарнога-Костылево и М8-Батово-Вараксино. На их ремонт запланировано более 600 миллионов рублей».

В целом с учетом поправок доходы бюджета области на 2022 год составляют 109,8 миллиарда рублей, расходы — 120,3 миллиарда, дефицит — 10,5 миллиарда, он полностью покрывается остатками средств с прошлого года.

Тэги: бюджет, поправки

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