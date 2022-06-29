УФАС подтвердило правомерность отклонения девяти заявок московской фирмы от участия в госзакупках

29.06.2022 [Общество]

Вологодское управление федеральной антимонопольной службы подтвердило правомерность отклонения девяти заявок московской фирмы от участия в госзакупках.

Речь идет о девяти электронных аукционах на разработку проектной документации для строительства жилых домов для детей-сирот в Нюксенице, Никольске, Сямже, Кадуе, Вожеге, Верховажье, Тарногском Городке, поселке Сазоново и в селе Шуйское, которые прошли в июне этого года. 

Во всех девяти случаях заказчиком была вологодская «Служба единого заказчика», а исполнителем московская фирма ООО «ЛЕ Проект». Начальная цена контракта по каждому аукциону составила от 6 056 000 до 6 232 000 рублей.
Московская фирма не смогла подтвердить свой опыт выполнения работ, и аукционная комиссия отклонила ее заявки на участие в закупках.

 – В подтверждение своего опыта участник закупки ООО «ЛЕ Проект» предоставил контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, подрядчиком по которому является иное юридическое лицо (ООО «ЛЕ СтройПроект»). В качестве подтверждения правопреемства в заявке было приложено письмо ООО «ЛЕ Проект», – сообщает пресс-служба Управления ФАС по Вологодской области. – Доводы заявителя о преемственности ООО «ЛЕ Проект» к ООО «ЛЕ СтройПроект» не нашли своего подтверждения: письмо ООО «ЛЕ Проект» не является документом, подтверждающим факт правопреемства юридических лиц, предоставленная в составе заявки выписка из ЕГРЮЛ также не содержит информации о правопреемстве.

Кроме того, на заседании комиссии УФАС представители заявителя указали, что ООО «ЛЕ Проект» образовано по решению учредителей, а не в результате реорганизации ООО «Ле Строй Проект».

Комиссия УФАС установила, что заявка не содержит документов, подтверждающих соответствие ООО «ЛЕ Проект» дополнительным требованиям, а также документов, подтверждающих правопреемство.

Таким образом, аукционная комиссия правомерно отклонила заявку, жалоба ООО «ЛЕ Проект» признана необоснованной.

Тэги: госзакупки, УФАС, дети-сироты, жилье

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