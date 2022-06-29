Госдума приняла поправку о приостановке работы СМИ на 3 месяца за первую публикацию фейков

29.06.2022 [Общество]

Госдума приняла поправку о приостановке работы СМИ на 3 месяца за первую публикацию фейков, сообщает издание «КоммерсантЪ».

Ранее NewsVo рассказывал, что в мае Госдума поддержала законопроект, позволяющий представителям Генпрокуратуры лишать издания регистрации и прекращать действие лицензии на теле- и радиовещание в случае распространения фейков, в том числе о российских военных, и призывов к санкциям. «За» проголосовал 361 депутат, «против» не проголосовал никто, четверо воздержались.

Данный закон предполагает, что регистрация СМИ может быть признана недействительной, на основании требований генерального прокурора или его заместителей. Это может произойти, если издание, радио- или телеканал будет распространять под видом достоверных данных «недостоверную общественно значимую информацию», угрожающую «функционированию или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи или повлекшей указанные или иные тяжкие последствия».

Также Генпрокуратура сможет отменить регистрацию СМИ, если оно будет распространять под видом достоверных сообщений недостоверную информацию об использовании российских вооруженных сил или работе госорганов России за рубежом. 

Благодаря новой поправке за первый случай публикации фейка работа СМИ будет приостановлена на 3 месяца.
 

Тэги: фейк, фейки, цензура

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