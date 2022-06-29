В Вологодскую область можно приехать по «единому» билету «поезд + автобус»

29.06.2022 [Общество]

Министерство транспорта сообщает, что в Вологодскую область теперь можно приехать по «единому» билету «поезд + автобус».

– Для улучшения транспортной доступности регионов России, включая туристические зоны, и повышения уровня комфорта пассажиров «Единая транспортная дирекция» начинает перевозки по системе «единого» билета в Вологодскую область. Регион является одним из лидеров культурно-познавательного, религиозного, событийного, круизного, сельского, охотничьего, экологического, активного, лечебно-оздоровительного и спортивного туризма, – сообщается на странице Единой транспортной дирекции.

По «единому» билету 15 июня можно приехать в Белозерск и Кириллов через транспортно-пересадочный узел Череповца. А с 20 июня запущена мультимодальная перевозка в Кириллов через транспортно-пересадочный узел Вологды.

– Запуск «единого» билета на данных направлениях обусловлен тем, что в эти города с паломническими целями приезжает много туристов со всей страны. Белозерск – один из старейших городов России. А в черте города Кириллова находится Кирилло- Белозерский монастырь. Это крупнейший монастырь во всей Европе, его называют «Великой государевой крепостью». Неподалеку расположен Ферапонтов Богородице-Рождественский Мартинианов монастырь с росписью Дионисия. Фрески Дионисия – единственный в России памятник с полным циклом росписей, сохранившихся в первозданном виде от полутысячелетнего периода русской средневековой культуры 11-го – 15-го веков. Фрески Ферапонтова монастыря занесены в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, включены в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России, – говорится на сайте ЕТД.

Также сообщается, что оформить «единый» билет «поезд + автобус» можно в кассах любого вокзала, агентских сетей АО «ФПК», а также на сайте или в приложении ОАО «РЖД». 

Оформление «единого» билета производится за сутки до начала автобусной перевозки. Дети не старше 12 лет путешествуют по льготному детскому тарифу, с предоставлением ребенку отдельного места для сидения. При покупке «единого» билета онлайн необходимо указать пункты назначения на странице покупки железнодорожных билетов, например: «откуда» – Москва / «куда» – Кириллов. 

Более подробную информацию можно узнать по телефону круглосуточной бесплатной «горячей» линии 8 (800) 600-1-006 и на сайте АНО «ЕТД».

Помимо этого, пассажиры также могут приобрести «единый» билет на Крымский полуостров, на побережье Балтийского моря Калининградской области, на горные курорты Приэльбрусья, в Домбай, Архыз и Шерегеш, в Удмуртскую Республику и на курорты Абхазии.
 

Тэги: Туризм, путешествия, железная дорога, автобусы

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