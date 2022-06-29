Житель Череповца отбился от микрокредитной организации через суд

29.06.2022 [Общество]

Череповецкий районный  суд признал недействительным договор займа, который был оформлен на жителя города,

На телефон череповчанина стали поступать звонки с требованиями об уплате задолженности по кредитному договору. Звонившие представлялись сотрудниками микрокредитной организации «Финансовый супермаркет».

При этом кредитный договор мужчина не заключал. Позже ему стало известно, что его личные данные были использованы другим человеком, который и взял от его имени займ. Тогда мужчина попытался урегулировать вопрос с микрокредитной организацией. Просил удалить его данные из бюро кредитных историй. Однако, кредиторы никак не реагировали. Мужчина обратился в суд.

Только после этого микрофинансовой организацией была проведена внутренняя проверка и по ее результатам направлена заявка в Бюро кредитных историй на удаление персональных данных истца. Производство по взысканию займа также было прекращено.

Череповецкий районный суд признал договор займа недействительным.

Кроме этого, суд взыскал с микрофинансовой организации компенсацию причиненного истцу морального вреда в размере 10 000 рублей, расходы на услуги представителя в размере 4000 рублей и расходы по уплате госпошлины в размере 300 рублей.

Тэги: кредиты, суды, микрозаймы

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