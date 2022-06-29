Праздник дворянской культуры пройдет в усадьбе Брянчаниновых 2 июля

29.06.2022 [Культура]

Праздник дворянской культуры «Мир русской усадьбы» пройдет в усадьбе Брянчаниновых 2 июля.

В программе мероприятия:

  • Мастер-класс по народным танцам эпохи 19-го века от студии исторического танца «Эмоция»,
  • Рассказ о цветах,
  • Музыкальный салон с участием заслуженной артистки России Елены Распутько,
  • Выставка исторического костюма «Красота минувших эпох»,
  • Выставка-продажа изделий мастеров народного творчества, декоративно-прикладного искусства и картин художников,
  • Фото-ретро-салон с историческими костюмами и фотозона с собаками породы русская борзая,
  • Работает кафе, проводятся игры, мастер-классы и многое другое.

Начало праздника 2 июля в 11:00 и в 14:00 в усадьбе Брянчаниновых в селе Покровское Грязовецкого района. Усадьба находится в 28 километрах от Вологды по Новой Московской дороге, на территории Грязовецкого района. У знака Винниково-1 необходимо повернуть направо и проследовать 7 километров по дороге до усадебного комплекса.

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: праздник, усадьба Брянчаниновых, усадьбы, фотозона, мастер-классы, история

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодский пломбир лишился Знака качества
Сгорел дебаркадер на речном вокзале в Вологде
Вологжанин несколько дней насиловал и избивал 20-летнюю девушку
В Вологде задержан подозреваемый в поджоге дебаркадера
Сбербанк вводит комиссию за переводы на карты других банков через их приложения с 1 июля
Квартира в Череповце сгорела из-за взрыва аккумулятора электросамоката
В Тарногском районе погиб ребенок при падении с велосипеда
Жители Сокола выбрали название для первых в России деревянных многоэтажек
Сергей Воропанов заявил о гибели еще одного вологжанина на территории Украины
35-летний мужчина пострадал в ДТП в Вологодском районе

Похожие новости

Праздничная этнографическая программа «Троицкое гулянье» пройдет в музее «Семенково» 12 июня

В программе: водосвятный молебен, сельский сход, интерактивные зарисовки, мастер-классы, народные игры, хороводы и плетение венков

818
0

Праздники для детей пройдут в нескольких микрорайонах Вологды 1 июня

Детей и их родителей ждут интерактивные игры, творческие, спортивные и танцевальные мастер-классы, а также квесты и ярмарки

1171
0

Широкий праздник День Лодки пройдет в селе Устье-Кубенское 15 и 16 июля

Предыдущие два года один из крупнейших районных праздников из-за пандемии проходил в усеченном формате

1538
0

Музей «Семенково» под Вологдой заявил о проведении Масленицы

Праздничные гуляния пройдут на территории "Семенково" в воскресенье, 6 марта

2052
0

Каждый четвертый житель России встречает Новый год с праздничным настроением

Каждый седьмой имитирует радость

2140
0

Северная железная дорога пустит дополнительные поезда на Новый год и Рождество

Всего планируется назначить 22 дополнительных поезда дальнего следования на 100 рейсов

1991
0

Мэр Вологды Сергей Воропанов предложил учредить День буквы «О»

По его мнению, вологжанам эта буква всех ближе и милее

1414
0

Туристы с детьми о празднике на вотчине Деда Мороза в Великом Устюге: «Это позор»

На празднике в честь дня рождения Деда Мороза зрителей отгородили от елки на 15 метров

7546
0

Владимир Путин установил День отца

Он будет отмечаться в третье воскресенье октября

1583
0

Правительство утвердило праздничные выходные в 2022 году

Об этом говорится в его Telegram-канале

1347
0

Почти 17 тыс. первоклассников сядут за парты в Вологодской области

Для 18 тысяч учеников 9-х и 11-х классов этот год выпускной

1027
0

«Яркий перформанс в честь зимы»: праздник Масленицы в музее «Семёнково» пройдёт 29 февраля и 1 марта

В программе праздника множество современных и традиционных музейных развлечений

1559
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

УФАС подтвердило правомерность отклонения девяти заявок московской фирмы от участия в госзакупках
Госдума приняла закон об иноагентах, который раскритиковал ЕСПЧ
Госдума приняла поправку о приостановке работы СМИ на 3 месяца за первую публикацию фейков
В Вологодскую область можно приехать по «единому» билету «поезд + автобус»
Житель Череповца отбился от микрокредитной организации через суд
Праздник дворянской культуры пройдет в усадьбе Брянчаниновых 2 июля
В Вологодской области назначен прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях
 
22.06.2022 [Общество]

Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»

3359
0
29.06.2022 [БлогоVO]

Считаю, что осужденные за педофилию вообще не должны возвращаться в наше общество. Но это правило должно касаться лишь настоящих педофилов, т. е. больных людей

440
0
27.06.2022 [Обзор Прессы]

Мастер Олег Арсеньев: «Резьба по дереву для меня сродни медитации»

527
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика