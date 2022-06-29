Праздник дворянской культуры пройдет в усадьбе Брянчаниновых 2 июля

Праздник дворянской культуры «Мир русской усадьбы» пройдет в усадьбе Брянчаниновых 2 июля.
В программе мероприятия:
- Мастер-класс по народным танцам эпохи 19-го века от студии исторического танца «Эмоция»,
- Рассказ о цветах,
- Музыкальный салон с участием заслуженной артистки России Елены Распутько,
- Выставка исторического костюма «Красота минувших эпох»,
- Выставка-продажа изделий мастеров народного творчества, декоративно-прикладного искусства и картин художников,
- Фото-ретро-салон с историческими костюмами и фотозона с собаками породы русская борзая,
- Работает кафе, проводятся игры, мастер-классы и многое другое.
Начало праздника 2 июля в 11:00 и в 14:00 в усадьбе Брянчаниновых в селе Покровское Грязовецкого района. Усадьба находится в 28 километрах от Вологды по Новой Московской дороге, на территории Грязовецкого района. У знака Винниково-1 необходимо повернуть направо и проследовать 7 километров по дороге до усадебного комплекса.
Возрастных ограничений нет.