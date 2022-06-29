Праздник дворянской культуры пройдет в усадьбе Брянчаниновых 2 июля

Праздник дворянской культуры «Мир русской усадьбы» пройдет в усадьбе Брянчаниновых 2 июля.

В программе мероприятия:

Мастер-класс по народным танцам эпохи 19-го века от студии исторического танца «Эмоция»,

Рассказ о цветах,

Музыкальный салон с участием заслуженной артистки России Елены Распутько,

Выставка исторического костюма «Красота минувших эпох»,

Выставка-продажа изделий мастеров народного творчества, декоративно-прикладного искусства и картин художников,

Фото-ретро-салон с историческими костюмами и фотозона с собаками породы русская борзая,

Работает кафе, проводятся игры, мастер-классы и многое другое.

Начало праздника 2 июля в 11:00 и в 14:00 в усадьбе Брянчаниновых в селе Покровское Грязовецкого района. Усадьба находится в 28 километрах от Вологды по Новой Московской дороге, на территории Грязовецкого района. У знака Винниково-1 необходимо повернуть направо и проследовать 7 километров по дороге до усадебного комплекса.

Возрастных ограничений нет.

