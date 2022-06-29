В Вологодской области назначен прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Им стал младший советник юстиции Сергей Егоров. Срок назначения — пять лет. Соответствующий приказ издал генеральный прокурор России.

До этого назначения Сергей Егоров с декабря 2021 года занимал должность заместителя прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Вологодской области.

Ранее он был помощником вологодского транспортного прокурора Северо-Западной транспортной прокуратуры, помощником прокурора Вологодского района, помощником и старшим помощником прокурора Вологодской области по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний, а также прокурором отдела Генеральной прокуратуры РФ по надзору за исполнением законов в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы.

Стаж его службы в органах прокуратуры составляет 10 лет.