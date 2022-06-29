Камерный фестиваль современного искусства пройдет в Вологде 2 и 3 июля

Камерный фестиваль современного искусства С.А.М.О. пройдет в Вологде 2 и 3 июля. Его организует компания O'She TheARTe совместно с приглашенными художниками.

В программе: актерский тренинг, перфолекции, перформансы, просмотр фильма и выставка малых форматов.

Перфолекция — это современный формат подачи материала, совмещающий научную и зрелищную сторону. Так, например, актриса Анна Терентьева проведет на фестивале перфолекцию «Тятр».

– Мы формируем игропространство, отменяющее формальность передачи информации от учителя к ученику, но направляющее на процесс соучастия зрителя, ученика, становится захватывающей практикой для увлечённых театром и людей профессии, – говорит Анна.

Вологодский композитор Анатолий Рип выступает в качестве автора перфолекции «Тревожащая аудиокассета».

– Концептуалистический фильм-перформанс «Тревожащая аудиокассета» из серии «Электромагнетизм воображаемых звуковых ландшафтов» – это первая моя попытка художественного исследования потусторонних медиамиров. В этой работе я испытываю различные техники и объясняю суть внутренних процессов, – рассказывает автор. – В первую части фильма «Художник» вложены пояснения о работе, записанные на аудиопленку микрокассеты. Составляющей важной частью здесь выступает экспериментальный музыкальный альбом, в котором я применил новые техники обработки звука.

Представленный в рамках фестиваля фильм PAPA SRAPA – это история человека, который с одной стороны в свои 60 живет с мамой и кошкой, материально не устроен и испытывает серьезную алкогольную зависимость, с другой – сохранил детское любопытство, интерес к жизни, занимается тем, что нравится. Кто он - гений или неудачник, решать зрителю. Папа Срапа – это шаман индустриального синтеза, инженер звуковых проектов, артист из Ростова на Дону.

Спектакль современного танца «Перелетные» – это салют всем увлеченным.

– Волнение конечно же есть. Это первая моя работа, в которой присутствует небольшой текст, в которой исполняются наши с Толиком (Анатолием Рипом – ред.) зонги-мысли, живые и честные, – говорит Илья Оши. – Мы постоянно ищем какую-то защитную оболочку. Во всем. Забывая или не обращая внимания на то, что наша собственная кожа и наше собственное «Я» постепенно вытесняются синтетикой. В то же время постановка не является экскурсом предмета социологических исследований, но она дает нам возможность смоделировать и даже прожить небольшую жизнь вместе с героем.

Программа фестиваля

2 июля

16.30 выставка «Выскочка» (14+)

17.45 перфолекция «Тятр» от актрисы Анны Терентьевой (14+)

19.15 перформанс «Где папа» (14+)

20.00 показ фильма Константина Ивaнова и Никиты Кабардина о современном шамане «PAPA SRAPA» (18+)

3 июля

14.00 актерский тренинг (14+)

17.30 перфолекция «Тревожащая аудиокассета» композитора Анатолия Рипа (14+)

19.00 перформанс (спектакль современного танца) «Перелетные» (14+)

21.00 аукцион «Выскочка» (18+)

Мероприятия пройдут в Мастерской танца «Jam» по адресу: Вологда, проспект Победы, 61.

Подробнее о приобретении билетов можно узнать на странице фестиваля в социальной сети.