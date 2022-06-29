На службу в Вологодскую область поступили щенки в из племенного питомника архангельского УФСИН

29.06.2022 [Общество]

УФСИН России по Вологодской области пополнилось двумя щенками немецкой овчарки. Четвероногих малышей привез из племенного питомника служебного собаководства города Архангельска начальник кинологической службы Управления Сергей Баранов.
Назвали щенков Цера и Цунами.

«В учреждениях УФСИН региона в основном несут службу немецкие и бельгийские овчарки, универсальные качества которых высоко ценятся специалистами-кинологами. Каждый год наша кинологическая служба пополняется новыми животными, поскольку в силу возраста и ухудшения здоровья возрастных собак приходится менять. Для нас это ценное приобретение. Щенки порадовали нас отличными рабочими качествами — они хорошо обучаются, не боятся новых людей и помещений, стремятся к поисковой работе», — рассказал начальник кинологической службы УФСИН Сергей Баранов.

В ближайшее время щенки будут направлены к месту своей службы – в исправительную колонию № 3 в город Великий Устюг и в устюженскую исправительную колонию № 20. Там они пройдут специальный курс дрессировки по розыскному профилю. Их обучат следовой работе, обыску транспорта и местности, задержанию и конвоированию преступников. По завершении обучения мохнатые помощники будут допущены к самостоятельной службе.

Тэги: УФСИН, собаки, служебные собаки

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