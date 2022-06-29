На службу в Вологодскую область поступили щенки в из племенного питомника архангельского УФСИН

УФСИН России по Вологодской области пополнилось двумя щенками немецкой овчарки. Четвероногих малышей привез из племенного питомника служебного собаководства города Архангельска начальник кинологической службы Управления Сергей Баранов.

Назвали щенков Цера и Цунами.

«В учреждениях УФСИН региона в основном несут службу немецкие и бельгийские овчарки, универсальные качества которых высоко ценятся специалистами-кинологами. Каждый год наша кинологическая служба пополняется новыми животными, поскольку в силу возраста и ухудшения здоровья возрастных собак приходится менять. Для нас это ценное приобретение. Щенки порадовали нас отличными рабочими качествами — они хорошо обучаются, не боятся новых людей и помещений, стремятся к поисковой работе», — рассказал начальник кинологической службы УФСИН Сергей Баранов.

В ближайшее время щенки будут направлены к месту своей службы – в исправительную колонию № 3 в город Великий Устюг и в устюженскую исправительную колонию № 20. Там они пройдут специальный курс дрессировки по розыскному профилю. Их обучат следовой работе, обыску транспорта и местности, задержанию и конвоированию преступников. По завершении обучения мохнатые помощники будут допущены к самостоятельной службе.