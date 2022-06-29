Вологодское масло и бабаевский калакурник представят регион на фестивале «Вкусы России»

С 14 по 17 июля в Москве пройдет фестиваль «Вкусы России». За несколько дней гости и участники проекта смогут совершить настоящее гастрономическое путешествие, открыть для себя новые вкусы, узнают особенности национальной кухни и продегустируют продукты.

В этом году в конкурсе участвуют более 300 брендов из 84 субъектов России.

«От Вологодской области на гастрономическом фестивале „Вкусы России“ будут представлены: Вологодское масло шести производителей, масло льняное и масло расторопши Завода растительных масел, минеральная вода, кирилловские лимонад и пряник, вода из Никольска, продукция Вологодского хлебокомбината и бабаевский калакурник, — рассказал начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Сергей Поромонов. — В 2020 году в первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания „Вкусы России“ бренд „Вологодское масло“ занял первое место в номинации „На всю страну“ среди продукции, входящей в реестр наименований мест происхождения товаров. Будем надеяться на победу наших продуктов и в этом году».

Все мероприятия пройдут в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького. Организатором выступает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.