Вологодское масло и бабаевский калакурник представят регион на фестивале «Вкусы России»

29.06.2022 [Общество]

С 14 по 17 июля в Москве пройдет фестиваль «Вкусы России». За несколько дней гости и участники проекта смогут совершить настоящее гастрономическое путешествие, открыть для себя новые вкусы, узнают особенности национальной кухни и продегустируют продукты.

В этом году в конкурсе участвуют более 300 брендов из 84 субъектов России.

«От Вологодской области на гастрономическом фестивале „Вкусы России“ будут представлены: Вологодское масло шести производителей, масло льняное и масло расторопши Завода растительных масел, минеральная вода, кирилловские лимонад и пряник, вода из Никольска, продукция Вологодского хлебокомбината и бабаевский калакурник, — рассказал начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Сергей Поромонов. — В 2020 году в первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания „Вкусы России“ бренд „Вологодское масло“ занял первое место в номинации „На всю страну“ среди продукции, входящей в реестр наименований мест происхождения товаров. Будем надеяться на победу наших продуктов и в этом году». 

Все мероприятия пройдут в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького. Организатором выступает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Тэги: вкус, блюда

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодский пломбир лишился Знака качества
Сгорел дебаркадер на речном вокзале в Вологде
Вологжанин несколько дней насиловал и избивал 20-летнюю девушку
В Вологде задержан подозреваемый в поджоге дебаркадера
Сбербанк вводит комиссию за переводы на карты других банков через их приложения с 1 июля
Квартира в Череповце сгорела из-за взрыва аккумулятора электросамоката
В Тарногском районе погиб ребенок при падении с велосипеда
Жители Сокола выбрали название для первых в России деревянных многоэтажек
Сергей Воропанов заявил о гибели еще одного вологжанина на территории Украины
35-летний мужчина пострадал в ДТП в Вологодском районе

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Мы как будто полностью обнулены»: беженец из Мариуполя рассказал о том, как оказался в Вологде
Вологодское масло и бабаевский калакурник представят регион на фестивале «Вкусы России»
Олег Дерипаска: потенциала для смены власти в России сейчас нет
Череповецким журналистам пришлось отстаивать право на свободу слова в суде
В Верховажье задержали мужчину, который совершал развратные действия в отношении двоих детей
Ставка по льготной ипотеке снижена до 7%
Максим Цветков будет готовиться к новому сезону вместе с футболистами
 
22.06.2022 [Общество]

Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»

3326
0
29.06.2022 [БлогоVO]

Считаю, что осужденные за педофилию вообще не должны возвращаться в наше общество. Но это правило должно касаться лишь настоящих педофилов, т. е. больных людей

121
0
27.06.2022 [Обзор Прессы]

Мастер Олег Арсеньев: «Резьба по дереву для меня сродни медитации»

496
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика